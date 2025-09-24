সৌদিতে গ্র্যান্ড মুফতির মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ও সিনিয়র আলেম পরিষদের প্রধান শেখ আব্দুল আজিজ আল-শেখের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
মঙ্গলবার সকালে রিয়াদে ৮২ বছর বয়সে শেখ আব্দুল আজিজ আল-শেখ ইন্তেকাল করেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, এক শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, শেখ আব্দুল আজিজ আল-শেখের মৃত্যুতে মুসলিম উম্মাহ এক প্রাজ্ঞ আলেম ও ইসলামী চিন্তার পথপ্রদর্শককে হারাল।
তিনি বলেন, ইসলামের খেদমতে তার আজীবন নিষ্ঠা ও অমূল্য অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। ইসলামী বিশ্ব তার অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করবে।
শেখ আব্দুল আজিজ আল-শেখ সৌদি আরবের জেনারেল প্রেসিডেন্সি অব স্কলারলি রিসার্চ অ্যান্ড ইফতা ও মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসলামী জ্ঞান ও নেতৃত্বের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ছিলেন।
১৯৬১ সালে তিনি রিয়াদের ইমাম মোহাম্মদ বিন সৌদ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ কলেজে উচ্চশিক্ষা শুরু করেন এবং ১৯৬৫ সালে আরবি ও ইসলামি শরিয়াহ বিষয়ে বিশেষায়িত ডিগ্রি লাভ করেন।
