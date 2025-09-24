রাজধানীতে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১

রাজধানীতে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১
রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানাধীন তালতলা এলাকার জনতা হাউজিং গেটের সামনে ফুটপাতে দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় মো.বাবলু (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
এ ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ।
বুধবার (২৪সেপ্টেম্বর) শেরেবাংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে তাকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ইমাউল হক বলেন, ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। ফুটপাতের পর দোকান দখল করে একটি পক্ষ অফিস বানিয়েছে আরেকটি পক্ষ এই অফিস থাকুক সেটি চায় না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারিতে এক ব্যক্তি আহত হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। পরে থানায় একটি মামলা হয়েছে।
গ্রেফতার সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
জানা গেছে, মৃত বাবলু শেরেবাংলা নগর থানার আগারগাঁও তালতলা এলাকার মো. সেলিম মিয়ার ছেলে। বাবলু ওই এলাকায় চা বিক্রি করতেন বলে জানা গেছে।
