চট্টগ্রাম ইপিজেডে বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বকেয়া বেতনের দাবিতে চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (সিইপিজেড) দুটি কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে তারা চট্টগ্রামের ফ্রি-পোর্ট এলাকার বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, ইপিজেডের নাসা গ্রুপের দুটি কারখানায় দুই হাজারের বেশি শ্রমিক রয়েছেন। অক্টোবর মাস থেকে কারখানা দুটি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে মালিকপক্ষ। এতে শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভে নামেন।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের এসপি আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জানান, নাসা গ্রুপের দুটি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে মালিকপক্ষ। এখন শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন। আমরা তাদের বিমানবন্দর সড়ক থেকে বুঝিয়ে সরিয়ে দিয়েছি। এখন মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

