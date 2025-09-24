  2. জাতীয়

তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৭ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন গ্রেফতার
সিটিটিসি সদস্যদের সঙ্গে গ্রেফতার ইফতারুল হাসান স্বপন/ছবি সংগৃহীত

ভোলা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা ও দিঘলদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইফতারুল হাসান স্বপনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ১৫ মিনিটের দিকে রাজধানীর মালিবাগের গুলবাগ এলাকা থেকে সিটিটিসির একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, স্বপনের বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজি, ভূমি দখল, সরকারি কর্মচারীদের মারধর ও হুমকি, নারী ও সাংবাদিক নির্যাতন, চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

টিটি/বিএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।