তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন গ্রেফতার

তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন গ্রেফতার
ভোলা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা ও দিঘলদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইফতারুল হাসান স্বপনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ১৫ মিনিটের দিকে রাজধানীর মালিবাগের গুলবাগ এলাকা থেকে সিটিটিসির একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে।
ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, স্বপনের বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজি, ভূমি দখল, সরকারি কর্মচারীদের মারধর ও হুমকি, নারী ও সাংবাদিক নির্যাতন, চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
টিটি/বিএ/জেআইএম