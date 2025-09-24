‘দেশেই ভোট নিয়ে কথা বলতে পারছিলাম না, প্রবাসী ভোট তো দূরের কথা’
নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, ‘গত ৩৬ জুলাই আমাদের জন্য যেসব সম্ভাবনা তৈরি করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভোটাধিকার। বাস্তবতা হচ্ছে আমরা আনটিল রিসেন্টলি (কিছুদিন আগে পর্যন্ত) দেশেই ভোট নিয়ে কথা বলতে পারছিলাম না, প্রবাসী ভোট তো দূরের কথা। ৩৬ জুলাই আমাদের যেসব প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশির ভোটাধিকার নিশ্চিত করা।’
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনে বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন ও লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা শেষে ইসি সানাউল্লাহ এসব কথা বলেন।
আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, প্রবাসীদের অবদানে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এবং কূটনৈতিকভাবে বিশ্বের বুকে নিজের অবস্থান তৈরি করেছে। তাদের ন্যায্য দাবি ভোটাধিকার বাস্তবায়নের সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে। তাই তাদের দাবি পূরণ করতে চাই।
নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন যে, এবার আমরা প্রবাসীদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে চাই। তারপরে তিনি বলেছিলেন এবার শুধু কথা নয়, শুধু প্রতিশ্রুতি নয় আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই। তিনি বলেছিলেন, এটার জন্য একটা কার্যকরী পদ্ধতি আমাদের বের করতে হবে।
নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ বলেন, এরই ধারাবাহিকতায় সেই ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু করেই আমরা প্রবাসী ভোট নিয়ে কাজ শুরু করি। প্রবাসী ভোট বা আউট অফ কান্ট্রি ভোটিং গ্লোবালি খুব একটা সহজ কাজ নয়। আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যেসব গবেষণাপত্র আছে সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি। বিশেষ করে আমাদের ৪৪টি মিশন অফিস থেকে তাদের মতামত গ্রহণ করি। এরপরে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা সম্পন্ন করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করি।
ইসি সানাউল্লাহ আরও বলেন, পরবর্তীতে স্টেকহোল্ডার তথা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমরা আলোচনা করি এবং আমাদের উপস্থাপনা তুলে ধরি। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও প্রবাসী ভোট নিয়ে তাদের একটা প্রস্তাবনা দিয়েছিলো। তাদের প্রস্তাবনায় ছিল দুটি পদ্ধতি। একটি ছিল আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট, আরেকটি ছিল অনলাইন ভোটিং। এর মধ্যে থেকে আমরা পোস্টাল ভোটিং বেছে নিয়েছি।
এমওএস/এমএমকে/জেআইএম