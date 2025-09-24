পোস্টাল ভোটে নিবন্ধনে সময় মিলবে ১০ দিন

পোস্টাল ভোটে নিবন্ধনে সময় মিলবে ১০ দিন
নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, আগামী নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার অ্যাপ (পোস্টাল ভোট বিডি) উদ্বোধন হবে। এতে নিবন্ধন করতে ১০ দিন সময় পাবেন প্রবাসীরা।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন ভবনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান তিনি।
ইসি সানাউল্লাহ বলেন, দেশের বাইরে থেকে ভোট দেওয়ার জন্য আউট অব কান্ট্রি ভোটিং রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমরা একটি অ্যাপ ডেভেলপ করছি। এ অ্যাপটা লঞ্চ হবে নভেম্বরের থার্ড উইকে। সেকেন্ড উইকে আমরা চেষ্টা করছি। নভেম্বরে এ অ্যাপটা লঞ্চ হবে। তখন থেকে আমরা আগেভাগে সার্কুলার দিয়ে প্রচারণার মাধ্যমে-সোশ্যাল মিডিয়ায় হোক, আমাদের ন্যাশনাল মিডিয়ায় হোক-জানিয়ে দেবো, কোন অঞ্চল থেকে বিশ্বের কোথায় রেজিস্টার করতে পারবেন ভোটাররা। সাধারণভাবে আমরা সাত থেকে ১০ দিন প্রত্যেক রিজিয়নকে সময় দেবো।
সবশেষে আমরা চেষ্টা করবো আরও তিন থেকে সাতদিন সময় রাখার, যাতে বাদপড়া ভোটার আছেন, যারা সুনির্দিষ্ট সময়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারেননি, তারা ওই সময় রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারেন।
