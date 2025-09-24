খোলা বালাইনাশক বিক্রি নিষিদ্ধ করলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
বালাইনাশকের মোড়ক বা বোতল ভেঙ্গে খোলা অবস্থায় বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে অধিদপ্তর বলেছে, বালাইনাশক (কীটনাশক/আগাছানাশক/ছত্রাকনাশক ইত্যাদি) মাত্রই অত্যন্ত বিষাক্ত এবং এদের বিক্রয় ও ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব রাসায়নিক মানবদেহ, গবাদিপশু ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যদি সেগুলো মূল প্যাকেজিং ভেঙ্গে বা খোলা অবস্থায় বিক্রি করা হয়। সম্প্রতি পরিদর্শনকালে বালাইনাশকের মোড়ক/বোতল ভেঙ্গে খোলা অবস্থায় বিক্রি করার কিছু দৃষ্টান্ত (বিশেষ করে গ্লাইফোসেট বা প্যারাকুয়াট) লক্ষ্য করা গেছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সুতরাং বালাইনাশকের মোড়ক/বোতল ভেঙ্গে খোলা অবস্থায় কোনোভাবেই বিক্রয় করা যাবে না এবং খুচরা বিক্রেতাদের অবশ্যই বালাইনাশকের লেবেলিং, সতর্কতা ও ব্যবহার নির্দেশনা অনুসারে বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। নির্দেশ অমান্যকারী খুচরা বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলসহ আইন ও বিধি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
এনএইচ/এমএমকে/জেআইএম