করাচিতে বাংলাদেশের ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের করাচিতে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা/ ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের বন্দর নগরী করাচিতে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা/পরিচালক) ফয়সল হাসান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, করাচিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার মুহাম্মদ সাকিব সাদাকাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান।

প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র সচিব নাসিমুল গনি বলেন, আধুনিক কনস্যুলার পরিষেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন। হাইকমিশনার পাকিস্তানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বিপুল সাড়া ফেলেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরিশেষে বাংলাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ উপ-হাইকমিশনের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, করাচিতে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হলো।

