নড়াইলের সাবেক এমপি কবিরুল হক মুক্তি গ্রেফতার
নড়াইল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তিকে গ্রেফতার করেছে গুলশান থানা পুলিশ।বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর নিকেতন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
তাকে কোন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে এ বিষয়ে এখনও জানায়নি পুলিশ।
কবিরুল হক মুক্তি ২০০৮ সালের নবম, ২০১৪ সালের দশম, ২০১৮ সালের একাদশ ও ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি নড়াইল-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
৫ আগস্ট ২০২৪ সালে আন্দোলনের মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারত পালিয়ে গেলে পরদিন ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিলে কবিরুল হক সংসদ সদস্য পদ হারান।
তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরকসহ আরও বেশ কয়েকটি আইনে মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।
