দুর্গাপূজায় ৩ জেলায় রোবাস্ট পেট্রোল, চেকপোস্ট ও গোয়েন্দা নজরদারি

প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সার্বিক নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জোরদার করেছে র‌্যাব-১। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় নিয়মিত রোবাস্ট পেট্রোল পরিচালনার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে চেকপোস্ট কার্যক্রম ও গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর উত্তরায় র‍্যাব-১ সদরদপ্তরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভায় এসব জানান ব্যাটালিয়নটির অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান।

তিনি বলেন, সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শারদীয় দুর্গাপূজা-উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় র‌্যাব-১ এর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। দুর্গোৎসবের পাশাপাশি দেশের সার্বিক নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার অংশ হিসেবে র‌্যাব-১ এর আওতাধীন এলাকা নারায়নগঞ্জসহ ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলা এবং গাজীপুর জেলায় র‌্যাব-১ এর পর্যাপ্ত টহল মোতায়েন রাখা হয়েছে।

আশিকুর রহমান বলেন, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় এবং যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ তিনটি জেলায় (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর) নিয়মিত রোবাস্ট পেট্রোল পরিচালনা করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে ধারাবাহিকভাবে চেকপোস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ যেন কোনো গুজব ছড়াতে না পারে এবং যেকোনো ধরনের সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য র‌্যাব-১ এর সাইবার মনিটরিং সেল সার্বক্ষণিক তদারকি করছে।

তিনি আরও বলেন, নিয়মিত বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করা হচ্ছে। স্বার্থন্বেষী মহল এবং সন্ত্রাসীরা যেন কোনো ধরনের নাশকতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য বিশেষ টহল এবং চেকপোস্ট কার্যক্রমের পাশাপাশি সাদা পোশাকে র‌্যাব সদস্যরা বিভিন্ন পূজামণ্ডপ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সতর্কতার সঙ্গে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে র‌্যাব-১ এর নিরাপত্তা জোরদারের কার্যক্রম চলমান থাকবে। এছাড়া যেকোনো সহিংসতার বিরুদ্ধে র‌্যাব কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।

