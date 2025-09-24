‘ট্রান্সফর্মিং প্রাইমারি হেলথকেয়ার’ বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

‘ট্রান্সফর্মিং প্রাইমারি হেলথকেয়ার’ বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের কর্ম অধিবেশন ‘ট্রান্সফর্মিং প্রাইমারি হেলথকেয়ার-বাংলাদেশের নকশা’ শীর্ষক বৈঠকে অংশ নিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত এই কর্ম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার রূপান্তর ও উদ্ভাবনী নকশা উপস্থাপন করা হয় এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নেত্রী তাসনিম জারা বৈঠকে বক্তব্য রাখেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
এমইউ/এনএইচআর