যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক
যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশি রাজনৈতিক নেতারা।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের একটি অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত ‘অ্যাডভান্সিং রিফর্ম, রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড গ্রোথ’ শীর্ষক ইউএস-বাংলাদেশ এক্সিকিউটিভ বিজনেস রাউন্ডটেবিলে তারা অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী নেতাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলও উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক সংস্কার, স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়।
রাউন্ডটেবিলের পর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, বাংলাদেশি রাজনৈতিক নেতারা ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নেতারা ফটোসেশনে অংশ নেন।
