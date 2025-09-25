সাবেক ভূমিমন্ত্রীর চেক দিয়ে কোটি টাকা উত্তোলন, কর্মকর্তা গ্রেফতার

সাবেক ভূমিমন্ত্রীর চেক দিয়ে কোটি টাকা উত্তোলন, কর্মকর্তা গ্রেফতার
বিদেশে পালিয়ে যাওয়া সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের নামে ইস্যু করা ১১টি চেক ব্যবহার করে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগে আরামিট গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও থানাধীন কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকায় আরামিট গ্রুপের অফিস থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সইকৃত চেকের ১১টি মুন্ডি উদ্ধার করা হয়। পরে বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে আদালতে দায়ের হওয়া মামলায় জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।
আদালতে দুদকের আইনজীবী মোকাররম হোসেন বলেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সই করা চেকগুলোর আসল কপিসহ জাহাঙ্গীর আলমকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের মালিকের অনুপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া টাকা উত্তোলনের অভিযোগ আনা হয়েছে। পরে তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিকেলে ব্যাংক থেকে তোলা ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকার মধ্যে ৮৩ লাখ ৭৬ হাজার টাকা জব্দ করেছে দুদক।
দুদকের উপপরিচালক মশিউর রহমান বলেন, জাহাঙ্গীর টাকাগুলোর বিষয়ে কোনো সদুত্তর দেননি। আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
দুদক সূত্র জানায়, গত এক সপ্তাহের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের কয়েকটি শাখা থেকে ১ কোটি টাকা, জনতা ব্যাংক থেকে ৩০ লাখ, সোনালী ব্যাংক থেকে ৩৬ লাখ এবং মেঘনা ব্যাংক থেকে ১০ লাখ টাকা তোলা হয়। এর আগে অর্থ পাচার মামলায় দুদকের হাতে গ্রেফতার ব্যাংকের দুই কর্মকর্তার আইনি লড়াইয়ের খরচ বহনের জন্য এ টাকা তোলা হয়েছে বলে দাবি করেছেন জাহাঙ্গীর আলম।
ওই দুই কর্মকর্তা হলেন- আরামিট পিএলসির দুই এজিএম মো. আবদুল আজিজ ও উৎপল পাল। ১৭ সেপ্টেম্বর অর্থ পাচারের মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে দুদক মনে করছে, নতুন করে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলনের সঙ্গেও আত্মসাৎ বা পাচারের যোগসূত্র রয়েছে।
