  2. জাতীয়

বিমানের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অভিযান দুদকের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিমানের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অভিযান দুদকের
ফাইল ছবি

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সার্ভিস বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) পদে কর্মরত এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূতভাবে পদোন্নতি গ্রহণ এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এনফোর্সমেন্ট টিম।

বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, এ অভিযানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দপ্তর থেকে তার ব্যক্তিগত নথিপত্র ও পদোন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংগ্রহ করা হয়। অভিযানের সময় এনফোর্সমেন্ট টিম উল্লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দালিলিক প্রমাণ পর্যালোচনা করে।

জানা যায়, প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাইয়ের পর এনফোর্সমেন্ট টিমের কাছে অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে। অভিযানে সংগৃহীত রেকর্ডপত্র বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সব তথ্য যাচাই করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কমিশনের কাছে দাখিল করা হবে।

দুদকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তদন্ত কার্যক্রমের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসএম/এমকেআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।