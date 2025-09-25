প্রধান উপদেষ্টাকে ক্লাব দে মাদ্রিদের সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে ক্লাব দে মাদ্রিদের সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ক্লাব দে মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট ও স্লোভেনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দানিলো তুর্ক।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ আমন্ত্রণ জানান।
ক্লাব দে মাদ্রিদ হলো বিশ্বের বৃহত্তম ফোরাম যেখানে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক চর্চা জোরদার করা ও মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি করা হয়।
প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এসব তথ্য জানান।
তিনি জানান, বৈঠকে দানিলো তুর্ক ক্ষুদ্রঋণ ক্ষেত্রে ড. ইউনূসের অগ্রণী কাজের প্রশংসা করে বলেন, এর বৈশ্বিক প্রভাব অসামান্য।
দানিলো তুর্ক প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন, আপনি যদি আমাদের অনুষ্ঠানে অংশ নেন আমরা আনন্দিত হবো। বাংলাদেশের চলমান গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রসঙ্গে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।
বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ টেনে তুর্ক বলেন, এ আন্দোলন বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। তিনি বিশ্বনেতাদের কাছে এমন রূপান্তরগুলোকে গভীরভাবে বোঝার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।
তিনি অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক চর্চা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।
এসময় প্রধান উপদেষ্টা তাকে আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে চলমান গণতান্ত্রিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা তিনি বিশ্বমঞ্চে ভাগ করতে আগ্রহী।
তিনি বলেন, আমরা এখনো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছি, কীভাবে দেশকে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে এগিয়ে নেওয়া যায় তা খুঁজে বের করছি। আমাদের মনোযোগ এই পথেই স্থির।
বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদও উপস্থিত ছিলেন।
এমইউ/ইএ/এএসএম