কসোভোর প্রেসিডেন্ট ভিওসা ওসমানির সঙ্গে বৈঠক প্রধান উপদেষ্টার

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:২০ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কসোভোর প্রেসিডেন্ট ভিওসা ওসমানির সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে সাইডলাইনে এ বৈঠক হয়।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানিয়েছেন।

এদিকে, একইদিন প্রধান উপদেষ্টা নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে তিনি উরুগুয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারিও লুবেটকিন, চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল বাচেলেট ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গার সঙ্গে বৈঠক করেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে গত রোবাবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধান উপদেষ্টা।

