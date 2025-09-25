  2. জাতীয়

নেদারল্যান্ডসের উপমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বৈঠক

প্রকাশিত: ১১:২০ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্যাসকাল গ্রোটেনহুইসের সঙ্গে তৌহিদ হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের প্রথম দিনে নেদারল্যান্ডসের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক উপমন্ত্রী প্যাসকাল গ্রোটেনহুইসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে আলোচনায় উঠে আসে গণতান্ত্রিক সংস্কার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ, অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা।

উভয়পক্ষ বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

তারা বলেন, দুই দেশের অংশীদারত্ব গণতন্ত্র, টেকসই উন্নয়ন ও বহুপাক্ষিকতার যৌথ মূল্যবোধের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে।

