নেদারল্যান্ডসের উপমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বৈঠক
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের প্রথম দিনে নেদারল্যান্ডসের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক উপমন্ত্রী প্যাসকাল গ্রোটেনহুইসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।
গত ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বৈঠকে আলোচনায় উঠে আসে গণতান্ত্রিক সংস্কার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ, অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা।
উভয়পক্ষ বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
তারা বলেন, দুই দেশের অংশীদারত্ব গণতন্ত্র, টেকসই উন্নয়ন ও বহুপাক্ষিকতার যৌথ মূল্যবোধের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে।
জেপিআই/এমকেআর/এএসএম