প্রধান উপদেষ্টার বৃহস্পতিবারের কর্মসূচিতে যা যা রয়েছে
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বর্তমানে যুক্তরাষ্টের নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। অধিবেশনের অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবারও (২৫ সেপ্টেম্বর) বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যস্ত সময় কাটাবেন তিনি। যোগ দেবেন বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানে।
প্রধান উপদেষ্টার বৃহস্পতিবারের মূল কর্মসূচি হলো
সকাল ৯টায় নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ডিক স্কোফের সঙ্গে ও দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে বতসোয়ানার প্রেসিডেন্ট ডুমা গিডিওন বোকোর সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা।
দুপুর ১টায় জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচ আর) আয়োজিত ‘হিউম্যান রাইটস ফর এভরিওয়ান এভরিহোয়ের-কোর অফ আওয়ার শেয়ারড হিউম্যানিটি’ শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও মূল বক্তা হিসেবে যোগ দেবেন।
বিকেল ৫টায় আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে বাংলাদেশের শ্রম অধিকার বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় অংশ নেবেন। এর পর বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির আয়োজনে নৈশভোজে যোগ দেবেন অধ্যাপক ইউনূস।
