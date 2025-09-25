লঘুচাপ নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে, উপকূলে ভারী বৃষ্টির আভাস
বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর প্রভাবে দেশের উপকূলে বৃষ্টি বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণতে হতে পারে। এর প্রভাব বাংলাদেশে খুব একটা পড়বে না। তবে বিশেষ করে উপকূলীয় জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
তিনি বলেন, মৌসুমি বায়ু বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে। এজন্য বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। গতকাল (বুধবার) সারারাত ২৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, রাতে তাপমাত্রা কমে গেছে। একই দিনে বৃষ্টি না থাকায় গরম বেড়ে যাচ্ছে।
আবহাওয়া অফিস জানায়, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উড়িষ্যা-অন্ধ্র উপকূলীয় এলাকায় অবস্থান করছে। এটি ঘনীভূত হতে পারে।
