সারাদেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৬৪৪
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৬৪৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এক হাজার ৮৭ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় ৫৫৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এক হাজার ৮৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৫৭ জন।
অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয়, পিস্তল একটি, ওয়ান শুটারগান একটি, একনলা বন্দুক একটি, রামদা দুটি, স্টিলের পাইপ একটি, কার্তুজ এক রাউন্ড, রাইফেলের গুলি ২ রাউন্ড, কালো রঙের কস্টেপ দিয়ে মোড়ানো ককটেল চারটি।
