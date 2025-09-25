  2. জাতীয়

ডিএসই-বিসিএমইএ বৈঠক

আইপিও প্রক্রিয়ার সময় কমানোর দাবি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৫ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অনলাইন বৈঠকে বিসিএমইএর প্রতিনিধিরা

স্টক এক্সচেঞ্জে সিরামিক সেক্টরসহ অনান্য ভালো কোম্পানিকে তালিকাভুক্তির জন্য আইপিও প্রক্রিয়াকে স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমইএ)৷

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) আয়োজিত এক অনলাইন বৈঠকে এ দাবি জানান বিসিএমইএর প্রতিনিধিরা।

বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিএসইর অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) তালিকাভুক্তি এবং ট্রেডিং সুবিধা নেওয়ার লক্ষ্যে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

বৈঠকে বিসিএমইএ’র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মামুনুর রশিদ বলেন, স্টক এক্সচেঞ্জে সিরামিক সেক্টরসহ অনান্য ভালো কোম্পানিকে তালিকাভুক্তির জন্য আইপিও প্রক্রিয়াকে স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করা জরুরি৷ একই সঙ্গে লিস্টিং পরবর্তী কমপ্লায়েন্স অধিকতর সহজ করা প্রয়োজন৷

তিনি ডিএসই ও বিসিএমইএ উভয় প্রতিষ্ঠান আগামীতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়িয়ে শেয়ারবাজারে সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজের কোম্পানিগুলোকে স্টক এক্সচেঞ্জের মুল মার্কেট, এসএমই বোর্ডে এবং অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডের (এটিবি) তালিকাভুক্তির প্রসেস ও সুবিধা নিয়ে অ্যাসোসিয়েশনসহ সিরামিক সেক্টরের কর্ণধারদের নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে ডিএসইর প্রধান পরিচালনা কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আসাদুর রহমান স্বাগত জানান এবং খুব শিগগির এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন৷

ডিএসই’র প্রধান পরিচালনা কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আসাদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের ধারায় সিরামিক শিল্প একটি দ্রুত বর্ধনশীল ও সম্ভাবনাময় খাত। দেশীয় বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আমাদের সিরামিক পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারেও গুণগত মানের জন্য সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, এ শিল্পের বিকাশ শুধু কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেই নয়, বরং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জাতীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ডিএসই ও সিরামিক শিল্পখাতের কোম্পানিগুলোর পুঁজি বা মূলধন যোগানের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা, শেয়ারবাজারের সুযোগগুলোকে সিরামিক শিল্পখাতের কোম্পানির সামনে তুলে ধরা এবং কীভাবে সিরামিক শিল্পের সম্ভাবনাকে শেয়ারবাজারের মাধ্যমে আরও প্রসারিত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা।

তিনি আরও বলেন, ডিএসই অতি সম্প্রতি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে বৈঠক করেছে। ধাপে ধাপে অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। ডিএসই বাজার সংশ্লিষ্ট সবার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে শেয়ারবাজারকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ৷

ডিএসইর উপ-মহাব্যবস্থাপক সাঈদ মাহমুদ জুবায়ের এক প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শেয়ারবাজারের কাঠামোগত ওভারভিউ, ডিএসইর প্রোডাক্টগুলো, ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের শেয়ারবাজার থেকে তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়া, এটিবি ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে মালিকানা হস্তান্তরের তুলনা, তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া, বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট অপশন, তালিকাভুক্তির সুবিধা এবং পণ্যের বৈচিত্র্যকরণের জন্য চলমান উদ্যোগ সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

