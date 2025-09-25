কর্ণফুলী টানেলে রক্ষণাবেক্ষণ, ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর যান চলাচল সীমিত
কর্ণফুলী টানেলের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ শুরু হয়েছে। এ কারণে ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানেলে যানবাহন চলাচল সীমিত থাকবে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকেই সীমিত যান চলাচল কার্যকর হয়েছে বলে জানান কর্ণফুলী টানেলের সহকারী প্রকৌশলী (টোল ও ট্রাফিক) গোলাম সামদানী হিমেল।
তিনি বলেন, রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য এসময় প্রয়োজন অনুযায়ী উভয় প্রান্তে টিউবে ট্রাফিক ডাইভারসনের ব্যবস্থা করা হবে।
২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবর কর্ণফুলী টানেল উদ্বোধনের পর যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪ হাজার গাড়ি টানেল ব্যবহার করছে।
তবে প্রকল্পের প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২০ সালে টানেল চালু হলে দৈনিক ২০ হাজার ৭১৯টি যানবাহন চলাচল করবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের জন্য এই পূর্বাভাস কমিয়ে ১৮ হাজার ৪৮৫টি যানবাহন নির্ধারণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা। কিন্তু উদ্বোধনের প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেলেও একদিনও সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী গাড়ি চলাচল হয়নি।
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত এই টানেলটির ব্যয় ধরা হয় ১০ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬ হাজার ৭০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে চীনের এক্সিম ব্যাংক।
