আগামী সপ্তাহ থেকে ঢাকায় শীত বাড়তে পারে

আগামী সপ্তাহ থেকে ঢাকায় শীত বাড়তে পারে
অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয়ার্ধ চলছে। এরই মধ্যে গ্রামাঞ্চলে শীতের অনুভূতি বেড়েছে। তবে ঢাকায় এখনো শীত জেঁকে বসেনি। ভোরে শীতের অনুভূতি থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে শীত কমে যাচ্ছে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, নভেম্বর মাসে সাগরে লঘুচাপ, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উত্তর-পশ্চিমের ঠান্ডা বাতাস অবাধ প্রবাহিত হতে পারেনি। ফলে ঠান্ডা বাতাস বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।
বুধবার সকালে আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক জাগো নিউজকে বলেন, আগামী সপ্তাহের শুরু থেকে তাপমাত্রা আরও কমবে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে শীত বাড়লে ঢাকায়ও শীত বাড়তে থাকে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী সপ্তাহ থেকে ঢাকায় শীতের অনুভূতি অনেকটা বাড়তে পারে।
তিনি বলেন, এখন যেহেতু ঘূর্ণিঝড় নেই, তাই দুই একদিনের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমের ঠান্ডা বাতাস স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
বুধবার আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
