কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনে নেদারল্যান্ডসের সহায়তা চাইলেন ড. ইউনূস
দেশের গ্রামীণ এলাকায় পচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনে নেদারল্যান্ডসের সহায়তা চেয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) অধিবেশনের ফাঁকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ডাচ প্রধানমন্ত্রী ডিক স্কুফের সঙ্গে বৈঠকে এ সহায়তা চান তিনি।
প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
বৈঠককালে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ এখন ফল ও সবজির অন্যতম বড় উৎপাদক দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ফসল তোলার মৌসুমে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ বেড়ে গেলে কৃষকেরা প্রায়ই দামপতনের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হন। গ্রামীণ এলাকায় স্বল্পমেয়াদি কোল্ড স্টোরেজ না থাকায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ করতে পারেন না।
তিনি বলেন, নেদারল্যান্ডস কৃষিক্ষেত্রে বিশ্বের অগ্রগামী দেশ। আমাদের পণ্য সংরক্ষণের জন্য আপনাদের প্রযুক্তি প্রয়োজন। আপনারা চাইলে গবেষক ও বিজ্ঞানীদের পাঠাতে পারেন, যারা সরাসরি আমাদের কৃষকদের সঙ্গে কাজ করবেন।
বাংলাদেশে প্রতিবছর লাখ লাখ টন ফল ও সবজি পচে যায় উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, এতে কৃষকেরা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি বাংলাদেশের ফলের প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে আগ্রহ বাড়ছে। তবে রপ্তানি বাড়াতে হলে উন্নত সংরক্ষণ প্রযুক্তি ও আধুনিক লজিস্টিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
অধ্যাপক ইউনূস নদী ও বন্যা ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক গবেষণা এবং বাংলাদেশের নদীগুলো সচল রাখতে নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতা চান।
জবাবে ডাচ প্রধানমন্ত্রী স্কুফ উত্থাপিত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন এবং টেক্সটাইল খাতেও সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন।
