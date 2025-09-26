বাংলাদেশ থেকে দক্ষ-অদক্ষ কর্মী নিতে আগ্রহ প্রকাশ আলবেনিয়ার
ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী নেওয়ার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে আলবেনিয়া।
বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট বাজরাম বেগাই প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে এ প্রস্তাব দেন।
প্রেসিডেন্ট বেগাই বলেন, আমাদের দেশে কর্মীর প্রয়োজন এবং আলবেনিয়ার বেশ কয়েকটি কোম্পানি ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার আবেদন করেছে।
তিনি পর্যটনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন এবং আলবেনিয়ার দক্ষিণ উপকূলকে বাংলাদেশের পর্যটকদের জন্য সম্ভাবনাময় গন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন।
প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের গতিশীল ও তরুণ শ্রমশক্তি আলবেনিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে প্রস্তুত। তিনি বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার আহ্বান জানান, উল্লেখ করে বলেন বর্তমানে ভিসার জন্য নয়া দিল্লি যেতে হয়।
জবাবে প্রেসিডেন্ট বেগাই জানান, বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা চালুর বিষয়টি আলবেনিয়া বিবেচনা করছে। তিনি উচ্চপর্যায়ের সফরসহ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বাড়ানোর ওপরও জোর দেন।
প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানান, বাংলাদেশ চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে কারখানা ও কৃষিশ্রমিক পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শ্রমশক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম। তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
প্রেসিডেন্ট বেগাই আরও জানান, আলবেনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ভর্তি স্কিমের আওতায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।
বৈঠকে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদও উপস্থিত ছিলেন।
