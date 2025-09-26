পারিবারিক কলহের জেরে রাজধানীতে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা
রাজধানীর ডেমরা থানাধীন টেংরা এলাকার একটি বাসায় শম্পা আক্তার (২১) নামের এক শিক্ষার্থীর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ৫টার দিকে অচেতন অবস্থা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের চাচা মো. আনিসুর রহমান জানান, শম্পা ফজিলাতুন্নেছা মহ বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। দিবাগত রাতে পারিবারিক কলহের জেরে নিজ রুমে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেন। পরে আমরা দেখতে পেয়ে তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারছি না। ওদের নিজ বাসা ঢাকার ডেমরার ট্যাংরা এলাকায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এসএনআর/এমএস