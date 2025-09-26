  2. জাতীয়

৫ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

গত তিনদিন সারাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে। রাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও দিনে তপ্ত রোদে ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে। আগামী কয়েদিনও এ অবস্থা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

সংস্থাটি জানিয়েছে, শুক্রবার রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

এদিকে, বঙ্গোপসাগরে একটি সুস্পষ্ট লঘুচাপ অবস্থান করছে। এটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তবে এর প্রভাব বাংলাদেশে পড়ছে না।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, এটি নিম্নচাপে পরিণত হলে উপকূলে বৃষ্টি বাড়তে পারে। এছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

আরএএস/এমকেআর/জিকেএস

