রাজধানীতে ককটেলসহ গ্রেফতার ২
রাজধানীর সবুজবাগ থানার উত্তর বাসাবো এলাকায় অভিযান চালিয়ে ককটেলসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতাররা হলো- মো. রাকিব হোসেন (২৭) ও মাহাবুব (২০)।
সবুজবাগ থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সবুজবাগের উত্তর বাসাবো প্রেসের গলির পরিত্যক্ত একটি কক্ষ থেকে ককটেলসহ রাকিব ও মাহাবুব নামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি আরও বলেন, গ্রেফতার রাকিব হোসেনের বিরুদ্ধে সবুজবাগ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে চারটি মামলা রয়েছে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
