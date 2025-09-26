১৭ দাবি নিয়ে নতুনধারার সমাবেশ

১৭ দাবি নিয়ে নতুনধারার সমাবেশ
মবসন্ত্রাস, ছিনতাই, ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে প্রতীকী কুশপুতুল দাহ এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-দুর্নীতি রোধে জনপ্রস্তাব সমাবেশ করেছে নতুনধারা বাংলাদেশ (এনডিবি)। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
‘আগস্ট ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫—কী পেলো বাংলাদেশ?’ স্লোগানে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নতুনধারার চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী।
সমাবেশে এনডিবি চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেন, ‘নতুনধারার রাজনীতিকরা ক্ষমতার নয়, জনতার রাজনীতি করে। কোনো জোট-মহাজোট-অ্যালায়েন্সে আমরা নেই, হবোও না। কারণ এসব অ্যালায়েন্স জনগণের পক্ষে নয়, তারা শুধু ক্ষমতায় আসার রাজনীতি করে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলার অবনতি, স্বাস্থ্যসেবার দুরবস্থা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ও বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে নতুন প্রজন্মের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে নতুনধারা সোচ্চার থাকবে।’
সমাবেশে উপদেষ্টাদের বরাবর ১৭টি জনপ্রস্তাব পেশ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—
- চালের দাম ভর্তুকি দিয়ে ৪০ টাকা করা
- সরকারি অর্থায়নে চিকিৎসাসেবা উন্নত করা
- দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে পর্যবেক্ষণ কমিশন গঠন
- মবসন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-ছিনতাই-দখল প্রতিরোধে ‘নো-বেইল’ আইন চালু ও অপরাধীদের সর্বনিম্ন ৫ বছরের সাজা কার্যকর করা
- ঝরে পড়া রোধে সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ প্রদান
- এছাড়া দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে অর্থনৈতিক পদক্ষেপ এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রস্তাব রাখা হয়।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. নূরজাহান নীরা, যুগ্ম মহাসচিব মনির জামান, ওয়াজেদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক হরিদাস সরকার, আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহআলম আল শাওনসহ আরও অনেকে।
এসইউজে/বিএ/এএসএম