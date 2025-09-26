দুর্গাপূজার নিরাপত্তায় সারাদেশে র্যাবের ২৮১ টহল দল
দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশব্যাপী বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঢাকায় ৯৪টি মোবাইল টহল দল ও সারাদেশে ২৮১টি টহল দল মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছে র্যাব।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানান র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী।
এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী জানান, এ বছর সারাদেশে ৩৩ হাজারের বেশি পূজামণ্ডপ স্থাপিত হয়েছে। এসব মণ্ডপে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজধানীসহ দেশের প্রতিটি জেলায় র্যাব সদস্য মোতায়েন রয়েছে। বিশেষ করে, পূজার সময় যেন কোনো উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সদস্য, মোবাইল টহল দল ও কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে।
পূজাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা বা নাশকতা প্রতিরোধে র্যাব গোয়েন্দা তৎপরতা ও মোবাইল টহল কার্যক্রম জোরদার করেছে।
ঢাকায় ৯৪টি মোবাইল টহল, সারাদেশে ২৮১টি
উইং কমান্ডার ইন্তেখাব চৌধুরী জানান, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজধানীতে ৯৪টি এবং সারাদেশে ২৮১টি মোবাইল টহল দল সক্রিয় থাকবে। র্যাবের প্রতিটি ব্যাটালিয়ন তাদের নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় পূজা উদ্যাপন কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে।
সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা রুখে দেবে র্যাব
বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। কেউ যদি দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করে, র্যাব তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে। র্যাব জনসাধারণকে অনুরোধ করেছে, নাশকতামূলক বা সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের তথ্য পেলে যেন দ্রুত র্যাবকে জানানো হয়। অন্যান্য বছরের মতো এবারও শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে শারদীয় দুর্গাপূজা পালিত হবে। র্যাব অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করবে।
