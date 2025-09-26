রাতে জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ভাষণ দেবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
অধ্যাপক ইউনূস বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত ৯টা থেকে ১টার মধ্যে এ ভাষণ দেবেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে দেওয়া ভাষণটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, বিটিভি নিউজ ও বাংলাদেশ বেতার।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এসব তথ্য জানিয়েছেন।
জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা বৈশ্বিক নানা বিষয় নিয়ে বক্তব্য দেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার এ ভাষণ আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।
