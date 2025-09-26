দুর্গাপূজায় দেশব্যাপী মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশ এনসিপির

দুর্গাপূজায় দেশব্যাপী মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশ এনসিপির
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের সব জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানায় দলীয় মনিটিং টিম গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দলটির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, মনিটরিং টিম স্থানীয় পূজা কমিটির সঙ্গে সমন্বয়, পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও সার্বিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা করার জন্য এনসিপির আহ্বায়ক মো.নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন নির্দেশ দিয়েছেন।
