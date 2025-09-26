  2. জাতীয়

দুর্গাপূজায় দেশব্যাপী মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশ এনসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৭ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুর্গাপূজায় দেশব্যাপী মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশ এনসিপির
জাতীয় নাগরিক পার্টির লোগো

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের সব জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানায় দলীয় মনিটিং টিম গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দলটির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, মনিটরিং টিম স্থানীয় পূজা কমিটির সঙ্গে সমন্বয়, পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও সার্বিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা করার জন্য এনসিপির আহ্বায়ক মো.নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন নির্দেশ দিয়েছেন।

এনএস/এমএএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।