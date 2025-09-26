সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে হবে ‘শারদীয় সাংস্কৃতিক উৎসব’

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে হবে ‘শারদীয় সাংস্কৃতিক উৎসব’
দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিও বানিয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হতে যাচ্ছে ‘শারদীয় সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৫’।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি এ সব তথ্য জানান।
তিনি জানান, প্রকৃতিতে শরতের শুভ্রতার সঙ্গে আসছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। আগামী রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে শুরু হবে শারদীয় দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা।
এর আগে ঈদ এবং বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষেও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল যা ২৪ পরবর্তী ‘ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ’ নির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সাংস্কৃতিক নীতির প্রতিফলন।
