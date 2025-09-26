আইএসপিআরের সতর্কীকরণ
প্রতিরক্ষা সচিবের পরিচয় ও ছবি ব্যবহার করে প্রতারণা
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফ উদ্দিনের ছবি ও দাপ্তরিক পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণার মাধ্যমে অনৈতিক সুবিধা দাবির অভিযোগ পাওয়া গেছে।
এ ধরনের প্রতারণা থেকে সকলকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর জানায়, কিছু অসাধু ব্যক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের পরিচয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা দাবি করছে, যা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং আইনবিরোধী।
একাধিক মোবাইল নম্বর (০১৮৮১৭৪৭৩৪৩) এবং হোয়াটসঅ্যাপ আইডি ব্যবহার করে কিছু প্রতারক সচিব আশরাফ উদ্দিনের ছবি ও দাপ্তরিক পরিচয় ব্যবহার করে সরকারি পরিচয়ের অপব্যবহার করছে। তাদের উদ্দেশ্য অসৎ এবং প্রতারণামূলক। এর সঙ্গে সচিব বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।
