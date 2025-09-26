সাগরে নিম্নচাপ, উপকূলীয় অঞ্চলে বাড়তে পারে বৃষ্টি

সাগরে নিম্নচাপ, উপকূলীয় অঞ্চলে বাড়তে পারে বৃষ্টি
বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোতে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত বহাল রয়েছে। নিম্নচাপ কেন্দ্রে দমকা ও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, এই নিম্নচাপের প্রভাব বাংলাদেশে খুব বেশি পড়বে না। তবে উপকূলীয় জেলাগুলোতে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে। উপকূলের কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাতে আবহাওয়া অফিসের এক সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, নিম্নচাপটি সন্ধ্যা ৬টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৭১০ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৬৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৫২৫ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল নাগাদ দক্ষিণ উড়িষ্যা-উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করতে পারে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্র বন্দরগুলোর ওপর দিয়ে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
নিম্নচাপ কেন্দ্রের ৪৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নচাপ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে।
চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরগুলোকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।
