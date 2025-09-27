জাতিসংঘে প্রধান উপদেষ্টা
স্বল্প সময়ে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে প্রবাসীদের অবদান রয়েছে
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে আমাদের প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তারা বিদেশের মাটিতে কঠোর পরিশ্রম করে প্রতি মাসে দেশে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন।
তিনি আরও বলেন, শুধু বাংলাদেশেই নয়, স্বাগতিক দেশগুলোতেও তাদের বিশাল অবদান রয়েছে। তারা সেখানে বহুল চাহিদাসম্পন্ন সেবা দিচ্ছেন। এটি তাই আমাদের জন্য যেমন, তেমনি স্বাগতিক দেশগুলোর জন্যও সমানভাবে লাভজনক। উভয় দেশের জন্যই তা উপকারী।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ৮০তম সাধারণ অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে ভাষণকালে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।
লিখিত বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা শ্রম অধিকার সংস্কার এগিয়ে নিচ্ছি। এরইমধ্যে স্বাধীন শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রক্রিয়া সহজ করা, মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণের পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
ট্রেড ইউনিয়নের জন্য অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে জানিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় আমাদের অঙ্গীকারের নিদর্শনস্বরূপ সম্প্রতি আমরা ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার লেবার সেন্টারের সংবিধিতেও সই করেছি। এ কারণেই আমরা নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসনকে সমর্থন করি এবং যেসব দেশে প্রবাসী শ্রমিকরা যান, সেসব দেশে তাদের জন্য সহমর্মিতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই।’
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘উন্নত বিশ্ব যেখানে বয়স্ক জনসংখ্যার চাপে ভুগছে, বাংলাদেশ সেখানে সৌভাগ্যবান। আমাদের ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। তাই অভিবাসন প্রক্রিয়াকে সহজ করলে তা উভয় পক্ষের জন্যই উপকারী হবে। তরুণ জনসংখ্যার এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আমরা উন্নত বিশ্বের শ্রম সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবো।’
এমইউ/এসআর