রাজধানীতে রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর সায়েদাবাদ রেলগেট এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় আব্দুল গনি (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতকে নিয়ে আসা পথচারী মো. মিরাজ জানান, সায়েদাবাদ রেলগেট এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা নারায়ণগঞ্জগামী ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন আব্দুল গনি। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে আসা হয়।
নিহতের ছেলে আশরাফুল আলম জানান, আমরা খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেলে এসে আমার বাবাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। আমরা জানতে পেরেছি, সায়েদাবাদ রেলগেট এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় আমার বাবা নিহত হন। আমরা গেন্ডারিয়ার করাটি টোলার ২৫/এ/১ নম্বর বাসায় থাকি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এএমএ