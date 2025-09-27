লালবাগে ব্যাংক কর্মকর্তাকে গলা কেটে হত্যা
পুরান ঢাকার আরএনডি রোডের একটি বাসা থেকে নজরুল ইসলাম (৪০) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে লালবাগ থানা পুলিশ।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ১২টার দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মর্গে পাঠায় পুলিশ।
লালবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) দেবাশীষ তালুকদার জানান, খবর পেয়ে লালবাগের একটি ছয়তলা ভবন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মৃত ব্যক্তির স্বজনদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, পারিবারিক কলেজের জেরে স্ত্রী
সায়মা শারমিন (৩৫) স্বামীকে গলা কেটে হত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
নজরুল ইসলাম খুলনার আড়ংঘাটা থানার তেলিগাতী গ্রামের মৃত খোরশেদ আলমের সন্তান।
কাজী আল-আমিন/এমকেআর/এমএস