কেউ কেউ বলছে এবার ৭০ শতাংশ ভোট কাস্টিং হবে: ইসি আনোয়ারুল

কেউ কেউ বলছে এবার ৭০ শতাংশ ভোট কাস্টিং হবে: ইসি আনোয়ারুল
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের কাস্টিং প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, কেউ কেউ বলছে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ভোট কাস্টিং ৭০ শতাংশ হবে। সাধারণত ভোট ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ হয়ে থাকে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় মিলনায়তনে ‘নির্বাচন কর্মকর্তা সম্মেলন-২০২৫’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ইসি আনোয়ারুল ইসলাম।
নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, ‘ভোটের কাস্টিং হার শুনে ভালো লাগলো। এবার ভোটারদের অনেক জাগরণ।’
ইসি আরও বলেন, এই নির্বাচন কমিশনের মেরুদণ্ড শক্ত আছে। এই কমিশনের মেরুদণ্ড শক্ত না থাকলে কোন কমিশনের ছিলো? পেশাদারিত্বের সঙ্গে আমরা কাজ করছি।
অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার তাহমিদা আহমদ বলেন, জেন্ডারবান্ধব নির্বাচন করতে হবে। ভোটে নারীদের গুরুত্ব দেবো। কারণ ভোটের একদিনই নারীরা সমান অধিকার পেয়ে থাকে।
এমওএস/এমএমকে/এমএস