কদমতলীতে চায়ের দোকানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টেক্সটাইল শ্রমিকের মৃত্যু
রাজধানীর কদমতলী থানা শ্যামপুর এলাকায় ফুটপাতে চায়ের দোকানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে টেক্সটাইল কারখানার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম মো. নাঈম (২০)।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নাঈমের সহকর্মী মো. শামীম বলেন, নাঈম শ্যামপুর এলিট টেক্সটাইলে থ্রিপিসের ছাপার কাজ করতো। রাত ৯টার দিকে শ্যামপুর ১০ নম্বর রোডে কারখানার সামনেই ফুটপাতে চায়ের দোকানে চা পানের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নাঈমের ভাই হৃদয় বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেলে এসে দেখি আমার ভাই মারা গেছে। সে শ্যামপুর এলিট টেক্সটাইলে থ্রি-পিসের ছাপার কাজ করতো।
তিনি আরও বলেন, আমাদের গ্রামের বাড়ি খুলনার তেরখাদা থানার এলাকায়। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার পাগলাভাবি বাজার এলাকায় থাকতো নাঈম। আমরা পাঁচ ভাই-বোন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
