হাজী সেলিমের বাড়ি ঘিরে রেখেছে যৌথবাহিনী

প্রকাশিত: ০১:৪৩ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হাজী সেলিমের বাসভবনের সামনে সেনা প্রহরা

রাজধানীর আজিমপুরের দায়রাশরিফ এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ সেলিমের বাড়ি ঘিরে রেখেছে যৌথবাহিনী।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বাসাটি তাদের ঘিরে রাখতে দেখা যায়।

সূত্র জানিয়েছে, বাড়িটির আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিংয়ের একটি গোপন কক্ষ থেকে ছয়টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবনের ম্যানেজারকে আটক করা হয়েছে।

গুলশানারা মাসুদা টাওয়ার নামের ওই বাড়িটিতে যেসব গাড়ি পাওয়া গেছে তার মধ্যে সংসদ সদস্যের লোগো সংবলিত একটি গাড়ি ছিল।

বাড়িটির ম্যানেজার গাড়িগুলো সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য দিতে পারেননি। তবে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলতে রাজি হননি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

