কল রেকর্ড ফাঁসের ভয়ে টেলিফোন ধরি না: সিইসি

কল রেকর্ড ফাঁসের ভয়ে টেলিফোন ধরি না: সিইসি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, কল রেকর্ড ফাঁসের ভয়ে টেলিফোন ধরি না। কোনো রাজনৈতিক নেতার সঙ্গেও কথা বলি না, তবে সরাসরি কথা বলি। ফোন না ধরার কারণে বদনাম হয়ে গেছে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধির সঙ্গে নির্বাচনী সংলাপের সমাপনী বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
সংলাপে সভাপতিত্ব করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির উদ্দিন। এছাড়া অন্য চার নির্বাচন কমিশনার, ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত রয়েছে। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আল মাহমুদ হাসানউজ্জামান, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, নিরাপত্তা বিশ্লেষক মো. মাহফুজুর রহমান, অধ্যাপক আব্দুল ওয়াজেদ, বিজিএমইএ পরিচালক রশিদ আহমেদ হোসাইনি, কবি মোহন রায়হান, পুলিশ রিফর্ম কমিশনের মোহাম্মদ হারুন চৌধুরী, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি জারিফ রহমান, অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, টিআইবি পরিচালক মোহাম্মদ বদিউজ্জামান, চর্চার সম্পাদক সোহরাব হোসেন সংলাপে উপস্থিত রয়েছেন।
আরও পড়ুন:
সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রস্তুতি অনেক এগিয়ে নিয়েছি: সিইসি
সিইসি আরও বলেন, ফোনে কথা বললেই কল রেকর্ড ফাঁস। এই ভয়ে ফোন ধরি না। অনেকে বলে সিইসি ফোনে কথা বলেন না। আপনারা আমার কাছে আসেন সরাসরি কথা বলেন। আপনাদের জন্য আমার দরজা সব সময় ওপেন। দরকার হয় আপনারা আমাকে লিখিত প্রস্তাব দেন কিন্তু টেলিফোনে কথা বলি না। এআই নিয়েও আমরা সচেতন এটা মোকাবিলায় সিরিয়াসলি কাজ করছি।
তিনি বলেন, আমরা নির্বাচন স্বচ্ছ করতে চাই। সবাই যাতে দেখতে পারে সে ব্যবস্থা করতে চাই। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগতম জানাবো। দেশীয় পর্যবেক্ষক যতটা পারি বেশি নিবন্ধন দিতে চাই।
তিনি আরও বলেন, আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের পরামর্শ বাস্তবায়ন করার। অতীতের মতো হবে না। আমরা ফেরত আনছি পুরো আসনের নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা। আপনাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে সুন্দর নির্বাচন করতে পারবো।
সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের পাশে চেয়ে সিইসি বলেন, মানুষকে বলেন যাতে নির্বাচনে আসেন। আমরা সুষ্ঠু সুন্দর, স্বচ্ছ নির্বাচন করবো। আমাদের সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করতে হবে। আমাদের দরজা সব সময় খোলা। যে কোনো সময়ে আপনাদের সুপারিশ আমরা গ্রহণ করবো।
এমওএস/এসএনআর/জেআইএম