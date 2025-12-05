অমিতাভ বচ্চন একসঙ্গে দুই কেন্দ্রের ভোটার হওয়া নিয়ে তোলপাড়

অমিতাভ বচ্চন একসঙ্গে দুই কেন্দ্রের ভোটার হওয়া নিয়ে তোলপাড়
ভারতের মুম্বাইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির ভোটার তালিকায় নাম উঠে এসেছে অমিতাভ বচ্চনের! শুধু তিনিই নন, তালিকায় রয়েছে তার বাবা, কিংবদন্তি কবি হরিবংশ রাই বচ্চনের নামও। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে তোলপাড়।
বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া। সেই কাজের অংশ হিসেবে ঝাঁসির কাচিয়ানা এলাকার ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান সংশ্লিষ্ট বিএলওরা (ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্টরা)। এ ঘটনা নিয়ে তোলপাড় চলছে। দেখা যায়, ২০০৩ সাল থেকে ওই কেন্দ্রে ভোটার হিসেবে যুক্ত রয়েছেন অমিতাভ ও তার বাবা। ইআরও দপ্তরের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, ওর্চা গেট এলাকার ৫৪ নম্বর বাড়িকেই তাদের ঠিকানা হিসেবে দেখানো হয়েছে।
কিন্তু তদন্তে গিয়ে আরও বড় ‘চমক’! ৫৪ নম্বর ঠিকানায় কোনো বাড়িই নেই- বরং দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মন্দির। ফলে তালিকার তথ্য কীভাবে যুক্ত হলো, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে স্থানীয় প্রশাসন।
অমিতাভ বচ্চন প্রতি বছর মুম্বাইয়ের জুহু কেন্দ্রে সপরিবারে ভোট দিয়ে থাকেন। সেখানে তার ভোটার তালিকাভুক্তি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু ঝাঁসির কাচিয়ানায় তার নাম কীভাবে উঠল, তার ব্যাখ্যা দিতে পারছে না স্থানীয় বিএলওরাও।
স্থানীয় বাসিন্দারাও জানাচ্ছেন, তারা কখনোই বাস্তবে অমিতাভকে ওই এলাকায় দেখেননি। এমনকি তার কোনো আত্মীয়ের নামেও সেখানে বাড়ি নেই। ফলে ভোটার তালিকায় এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ তথ্য সামনে আসায় ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ।
আরও পড়ুন:
পুরুষ করলে বাহবা পায় নারী করলেই দোষ : মালাইকা
ব্যাটম্যানের চমক স্কারলেট জোহানসন
তাদের বক্তব্য-“সাধারণ মানুষের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে নানাভাবে ঝামেলা পোহাতে হয়। অথচ যারা মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা, তাদের নাম এখানে কীভাবে যুক্ত হলো? এটা সরকারি ত্রুটি ছাড়া আর কিছু নয়।”
ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ঝাঁসিজুড়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
এমএমএফ/এমএস