ফল জালিয়াতির অভিযোগে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে দুদকের অভিযান

ফল জালিয়াতির অভিযোগে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে দুদকের অভিযান
ফলাফল জালিয়াতির অভিযোগ তদন্তে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে অভিযান পরিচালনা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দুদকের কর্মকর্তারা এ অভিযান শুরু করেন।
দুদক কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলছেন।
চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক সুবেল আহমেদ জানান, ফলাফল জালিয়াতি সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।
