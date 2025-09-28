সারাদেশে বিশেষ অভিযানে আরও ১২৯৬ গ্রেফতার
সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে এক হাজার ২৯৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৮৪৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৫৩ জনকে।
অভিযানে গ্রেফতারের পাশাপাশি একটি পাইপগানও উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
