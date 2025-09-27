কামাল মজুমদারের ছেলে শাহেদ আটক
সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও ঢাকা-১৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদারের ছেলে শাহেদ আহমেদ মজুমদারকে আটক করা হয়েছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে গুলশান এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে। আটকের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন গুলশান মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান।
ওসি মো. হাফিজুর রহমান বলেন, কিছু বিষয়ে সংশ্লিষ্টতার জন্য তাকে থানায় আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা পেলে তাকে গ্রেফতার দেখানো হবে।
তবে কোন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হবে তা জানায়নি পুলিশ।
গত বছরের ১৯ অক্টোবর দিবাগত রাতে জুলাই-আগস্টের গণআন্দোলনে হত্যা মামলায় গ্রেফতার হন সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের একাধিক মামলায় তিনি আসামি।তিনি বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন।
এদিকে ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরেই কামাল আহমেদ মজুমদারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
অনুসন্ধান শেষে কামাল আহমেদ মজুমদার এবং তার ছেলে শাহেদ আহমেদ মজুমদারের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদের অর্জনের অভিযোগে দুটি মামলা করে দুদক।
দুদকের মামলার এজাহারে কামাল মজুমদারের ছেলে শাহেদের বিরুদ্ধে ‘ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে’ ২ কোটি ৩৯ লাখ ৭৩ হাজার ৭৩৬ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ করা হয়।
