কৃষক দলের বিবৃতি

স্বৈরাচারের পতন মানতে না পেরে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

বরিশালে কৃষক দল নেতা হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন এবং সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল এই নিন্দা জানান। স্বৈরাচারের পতন মানতে না পেরে দুষ্কৃতকারীরা দেশকে অস্থিতিশীল করছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, বরিশাল দক্ষিণ জেলার বানারীপাড়া উপজেলার সৈয়দকাঠী ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিফের (৫২) ওপর নির্মম হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। এ ধরনের নৃশংস ও বর্বরোচিত ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল কেন্দ্রীয় সংসদ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আওয়ামী ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠীর ভয়াবহ দুঃশাসন থেকে জনগণ নিস্তার পেলেও দেশ এখনো পুরোপুরি নিরাপদ নয়। দুষ্কৃতিকারীরা ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর পতন মেনে নিতে পারছে না বলেই দেশকে অস্থিতিশীল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর এ জন্যই বিএনপি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ জনগণের ওপর পৈশাচিক কায়দায় হামলা চালিয়ে হত্যা ও গুরুতর আহত করা হচ্ছে।

বিবৃতিতে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় দুই নেতা বলেন, আব্দুল লতিফকে পৈশাচিকভাবে হত্যার ঘটনা তারই নির্মম বহিঃপ্রকাশ। এসব সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতে দমন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। হামলা ও রক্তাক্ত পথ অনুসরণ করে ষড়যন্ত্রকারীরা যাতে ফায়দা লুটতে না পারে সেজন্য দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। আর তাহলেই দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। লতিফ হত্যায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবি জানানো হয় বিবৃতিতে।

