খাগড়াছড়ির ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি টিআইবির

খাগড়াছড়ির ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি টিআইবির
খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া আন্দোলনে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। পাশাপাশি এ ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এ দাবি জানায় টিআইবি।
টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসন কেন সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যর্থ হলো? ধর্ষণ ও বিচার প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধর্ষকদের রক্ষা করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচারের দাবি যৌক্তিক এবং তাদের নিরাপদ জীবনযাপনের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত।’
টিআইবি বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বলেছে, যারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সহিংসতায় রূপ দিয়েছেন তাদের খুঁজে বের করতে হবে। সংগঠনটি প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের সংবেদনশীল আচরণ ও জবাবদিহি নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে।
ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আশা করি, তারা আদিবাসীদের অধিকারভিত্তিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ নেবে।
এসএম/এমএএইচ/