মাদকের ডিলার মা-মেয়ে, ২১০ কেজি গাঁজাসহ ৪ নারী গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৫:০২ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‎গাজীপুরের গাছা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ২১০ কেজি গাঁজাসহ ৪ নারীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-২)। এ সময় মাদক মাপার কাজে ব্যবহৃত ডিজিটাল স্কেল মেশিন ও দুইটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

এছাড়াও এ চক্রের সদস্য নাইম নামে আরেক মাদকের ডিলার পালিয়ে যায়। ‎গ্রেফতাররা হলেন- সুফিয়া বেগম (৩৭), রোজিনা বেগম (২৭), সাহিদা বেগম (২০) ও ফারজিনা বেগম (২০)।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) র‍্যাব-২ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি খালিদুল হক হাওলাদার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান।

‎তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পাই গাজীপুরের একটি এলাকায় মাদক কারবারিরা মাদক বিক্রির জন্য মজুত করেছে। গাজীপুরের গাছা থানার কলেমশ্বর এলাকার চারতলা বাড়ির নিচতলার একটি ফ্ল্যাট অভিযান চালিয়ে ওই বাসা থেকে ২১০ কেজি গাঁজা ও গাঁজা মাপার জন্য ডিজিটাল স্কেল মেশিন উদ্ধার করা হয়।

এ সময় এ কারবারির সঙ্গে জড়িত চার নারী মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়। নাইম নামে আরেক মাদক কারবারি পলাতক রয়েছে। মাদক কারবারি এসব নারী সদস্যদের মধ্যে দুজন সম্পর্কে মা-মেয়ে। আরেকজন পলাতক আসামি নাইমের স্ত্রী।

র‍্যাব-২ এর অধিনায়ক খালিদুল হক হাওলাদার আরও বলেন, গ্রেফতাররা কুমিল্লা, ফেনী ও উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকা থেকে গাঁজা মজুত করে তা খুচরা কারবারিদের কাছে বিভিন্নভাবে পাঠিয়ে দেয়। মাদক মাপার জন্য তারা ডিজিটাল স্কেল মেশিন ব্যবহার করতো। গ্রেফতার এসব নারী সদস্যদের বিরুদ্ধে এর আগেও বেশ কয়েকটি মাদক মামলা রয়েছে।

