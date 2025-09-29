পল্লবীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে পোশাকশ্রমিক নিহত
রাজধানীর পল্লবী এলাকায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মো. রিফাত (২৮) নামের এক পোশাকশ্রমিক নিহত হয়েছেন।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় রিফাতকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের মা ফাতেমা খাতুন জানান, রিফাত পল্লবীর একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। বিকেল ৩টার দিকে পল্লবী থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিন-চারজন যুবক তার গতিরোধ করে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রিফাত শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার উত্তর শালদোর গ্রামের মো. সাগর মিয়ার ছেলে। বর্তমানে তিনি পরিবারের সঙ্গে মিরপুর ১২ নম্বর এলাকায় থাকতেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
